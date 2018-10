Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld

Nach drei Niederlagen in Folge sind die Bielefelder derzeit in die untere Tabellenhälfte abgerutscht. Die Arminen blieben in dieser Saison bislang erst einmal ohne ein Gegentor. (1:1 und 0:2)

Unser Tipp: 1:2