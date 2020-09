2. Spieltag : Torloser Zweitliga-Samstag bis auf Fortuna

Köln Während Fortuna Düsseldorf seine Partie gewann, fielen in den beiden anderen Samstagsspielen Darmstadt gegen Regensburg und Braunschweig gegen Kiel keine Tore. Die Zusammenfassung des Spieltags.

Erstliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hat am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga die ersten Punkte eingefahren. Gegen Aufsteiger Würzburger Kickers gelang ein 1:0 (0:0). Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel trennten sich torlos. Im dritten Samstagspiel kam Darmstadt 98 gegen Jahn Regensburg über ein 0:0 nicht hinaus.

In der 22. Minute mussten die Braunschweiger gegen Kiel eine Schrecksekunde verdauen. Fabian Reese, der einen schlampigen Rückpass von Benjamin Kessel erkämpfte, traf aus 20 Metern nur die Latte des Eintracht-Tores. Keeper Felix Dornebusch wäre chancenlos gewesen. In der 34. Minute wehrte Kiels Torwart Ioannis Gelios einen 30-m-Freistoß von Braunschweigs Kapitän Martin Kobylanski zur Ecke ab. In der 51. Minute wäre Kiels Johannes van den Bergh fast ein Eigentor unterlaufen, als er Gelios überraschte, dann aber den Ball vor der Torlinie noch klärte.