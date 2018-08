2. Bundesliga 18/19: 1. FC Magdeburg unterliegt den FC gegen St. Pauli 1:2

Der 1. FC Magdeburg hat in der 2. Bundesliga ein stimmungsvolles, aber sportlich missglücktes Debüt gegeben. Der Aufsteiger und Drittliga-Meister der Vorsaison verlor gegen den FC St. Pauli 1:2 (1:1).

FCM-Torjäger Christian Beck (16.) sorgte in der mit 24.156 Zuschauern ausverkauften Arena mit dem ersten Magdeburger Zweitliga-Tor seit der Wiedervereinigung für Jubelstürme. Christopher Buchtmann (29.) gab für die Hamburger aber kurz darauf die passende Antwort. Marvin Knoll (81.) traf in der Schlussphase per direktem Freistoß.