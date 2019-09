3:3 bei Darmstadt 98 : Nürnberg verpasst Anschluss nach oben

Der Darmstädter Serdar Dursun (l) im Zweikampf mit Johannes Geis (r) aus Nürnberg. Foto: dpa/Hasan Bratic

Darmstadt Absteiger 1. FC Nürnberg hat den Anschluss an die Spitzengruppe in der 2. Bundesliga erneut verpasst. Die Franken kamen am Sonntag trotz Führung in einem turbulenten Spiel nicht über ein 3:3 (2:1) beim SV Darmstadt 98 hinaus.

Die beiden Neuzugänge Robin Hack (9. Minute/85.) und Michael Frey (45.) erzielten die drei Tore für Nürnberg, das sich nach einer zwischenzeitlichen Führung lange Hoffnungen auf einen Dreier machen durfte. Stoßspitze Serdar Dursun (6./82.) erzielte für die Lilien zwei Tore, zudem traf Dario Dumic (75.).

Schon in der ersten Halbzeit hatte der FCN mächtig Glück, nicht höher in Rückstand zu geraten. Nürnberg agierte passiv und ließ die Gastgeber spielen. Ein weiteres Tor von Dursun (31.) zum möglichen 2:1 wurde durch den Videobeweis zurückgenommen, weil eine Abseitsstellung vorausging. Die nach dem Wechsel erstarkten Franken verpassten danach mehrmals die Vorentscheidung und wurden bestraft. Das Spiel hätte auch 4:4 oder 5:5 enden können.

Darmstadt: Stritzel - P. Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Schnellhardt (81. T. Kempe), Paik (60. Y. Stark), Heller, Marvin Mehlem (60. Ozegovic), Skarke - Dursun

Nürnberg: Mathenia - Mühl, Erras, Margreitter (46. Jäger) - Sorg, Geis, Nürnberger, Behrens, Hack - Frey (87. Kerk), Dovedan (69. Lohkemper)

Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma)

Zuschauer: 15200

Tore: 1:0 Dursun (6.), 1:1 Hack (9.), 1:2 Frey (45.), 2:2 Dumic (75.), 3:2 Dursun (82.), 3:3 Hack (85.)

Gelbe Karten: Dumic (3) / Erras (1)

(pabie/dpa)