2. Bundesliga : Nürnberg gewinnt Krisenduell gegen Dresden – Wehen sendet Lebenszeichen

Köln Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen überlebenswichtigen Erfolg gefeiert und sich damit zumindest etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Ein Lebenszeichen sendete auch Wehen Wiesbaden.

Auf der Gegenseite geht der Fehlstart von Coach Markus Kauczinski dagegen weiter. Nach der 0:3-Pleite beim Debüt gegen Aufsteiger VfL Osnabrück zeigte Dynamo die nächste schwache Leistung. Die Sachsen traten offensiv kaum in Erscheinung und leisteten sich in der Defensive zu viele grobe Fehler. Folge war verdientermaßen das fünfte Spiel in Serie ohne Sieg, damit geht Dresden als Tabellenschlusslicht in die Winterpause.