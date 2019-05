Niederlage bei Meisterfeier : 1. FC Köln verliert Spektakel gegen Regensburg

Köln Der 1. FC Köln hat gegen den SSV Jahn Regensburgsein vorerst letztes Zweitliga-Heimspiel verloren. In einer wilden Partie flog Stürmer Jhon Cordoba schon in der ersten Halbzeit vom Platz.

Zweitliga-Meister 1. FC Köln hat nach dem feststehenden Aufstieg im letzten Spiel Heimspiel der Saison eine Niederlage kassiert. Das Team von Interimstrainer Andre Pawlak verlor am vorletzten Spieltag 3:5 (0:3) gegen Jahn Regensburg, die direkte Rückkehr in die Bundesliga hatten die Kölner am vergangenen Montag perfekt gemacht.