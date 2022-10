2. Bundesliga kompakt : Hansa mit wichtigem Dreier in Regensburg - Keine Tore in Kaiserslautern

Rostocks Frederic Ananou (l) jubelt mit Doppeltorschütze Kai Pröger. Foto: dpa/Armin Weigel

Kaiserslautern Ein Doppelpack von Hansa Rostocks Kai Pröger hat den Aufwärtstrend des SSV Jahn Regensburg gestoppt. Keine Tore bekamen die Fans beim Spiel Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg zu sehen. Fortuna siegte in Kiel.

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 0:0

Am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich die beiden ehemaligen Erstligisten 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Nürnberg 0:0 getrennt. Aufgrund des großen Zuschauerandrangs wurde die Partie mit rund zehnminütiger Verspätung angepfiffen. Die 46 895 Zuschauer im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion sahen dann ein Spiel auf durchschnittlichem Niveau, in dem beide Teams in erster Linie auf die Defensive bedacht waren.

Kaiserslautern erspielte sich nach der Pause zwar einige Chancen, scheiterte aber immer wieder am starken Nürnberger Torhüter Christian Mathenia, der mehrmals parierte. Ein vermeintlicher Handelfmeter der Pfälzer wurde in der 80. Minute mit Hilfe des Videobeweises zurückgenommen, weil ein Lauterer den Ball mit der Hand gespielt hatte.

In der Tabelle befinden sich aktuell beide Traditionsclubs im Mittelfeld. Aufsteiger Lautern hat 20 Punkte und damit ein ausreichendes Polster nach unten. Nürnberg steht bei 15 Zählern und damit nur zwei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz 16.

Jahn Regensburg - Hansa Rostock 0:3 (0:2)

ank eines Doppelpacks von Rechtsaußen Kai Pröger hat Hansa Rostock einen wichtigen Dreier in der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren und sich Luft im Tabellenkeller verschafft. Nach vier Ligaspielen ohne Sieg setzten sich die Norddeutschen am 14. Spieltag bei Jahn Regensburg mit 3:0 (2:0) durch und schoben sich bis auf einen Punkt an die Oberpfälzer heran.

Bei herbstlich-warmen Temperaturen vor 10.380 Zuschauern gingen die Gäste durch den quirligen Pröger (7./26.) schnell in Führung. Regensburg zeigte sich in der Folge bemüht. Doch Joshua Mees (16.), Charalambos Makridis (44.) und Andreas Albers (53.) vergaben aussichtsreiche Chancen. Dann lenkte Jahn-Innenverteidiger Jan Elvedi eine Hereingabe von Rostocks Svante Ingelsson (63.) unglücklich ins eigene Tor - die Entscheidung.

Mit sechs Neuen in der Startelf fand Hansa gut in die Partie und belohnte sich dank Doppelpacker Pröger, der den Ball zunächst mit links und dann mit rechts per Vollspann ins Tornetz drosch. Regensburg, das verletzungsbedingt mehrere Wochen auf Kapitän Benedikt Gimber verzichten muss, wollte antworten, verpasste jedoch den wichtigen Anschlusstreffer vor dem Halbzeitpfiff. Dann kam Pech dazu: Erst traf Toptorjäger Albers nur das Aluminium, ehe dem Zwillingsbruder von Gladbachs Innenverteidiger Nico Elvedi ein Eigentor unterlief.

Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1)

Fortuna Düsseldorf gewann das Verfolgerduell bei Holstein Kiel mit 2:1 (1:0) und kletterte. Shinta Appelkamp (42.) und Dawid Kownacki (82., Foulelfmeter nach Videobeweis) trafen für die Fortuna, die den zweiten Auswärts-Dreier in Folge feierte. Kapitän Marcel Sobottka sah in der Schlussphase wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (90.+3). Toptorjäger Steven Skrzybski (70.) glich für die zuvor vier Spiele lang ungeschlagenen Kieler (20) aus, die derzeit am Ende der oberen Tabellenhälfte liegen. Einen ausführlichen Bericht zum Fortuna-Sieg gibt es hier.

(old/dpa/SID)