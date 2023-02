1. FC Nürnberg So deutlich rechnet Dieter Hecking mit Ex-Trainer Weinzierl ab

Nach dem 0:5 in Heidenheim hatte er noch das Gefühl, mit Weinzierl in das kommende Heimspiel gegen Sandhausen gehen zu wollen. Dann fuhr er nach Hause und kam ins Grübeln: „Ich bin im Auto zur Erkenntnis gekommen: Es ist wenig. Wir haben nicht nur in Heidenheim, sondern vorher auch schon mutlos agiert. Die Mannschaft kann besser Fußball spielen, als sie es tut.“ Ein „Weiter so“ hätte niemandem geholfen.