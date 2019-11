„Sehr spannender Verein“ : Keller neuer Trainer beim 1. FC Nürnberg

Nürnberg Jens Keller soll den Zweitligisten 1. FC Nürnberg aus der Krise führen. Der 49-Jährige wird Nachfolger des in der vergangenen Woche entlassenen Damir Canadi.

Keller, der zuletzt den FC Ingolstadt und Union Berlin in der 2. Liga trainiert hatte, erhält bei den schwer angeschlagenen Franken einen Vertrag bis 2021. Co-Trainer wird Ex-Profi Thomas Stickroth.

Sportvorstand Robert Palikuca erklärte: "Jens Keller hat uns in den persönlichen Gesprächen überzeugt. Wir wollten einen Trainer, der die Liga kennt und sich mit unseren Zielen identifizieren kann. Wir sind sicher, dass er der richtige Mann für unseren Weg ist."

Der 1. FCN hatte sich nach dem Bundesliga-Abstieg den sofortigen Aufstieg als Ziel gesetzt. Nach 13 Spieltagen stehen die Nürnberger aber nur auf Rang 14, zwei Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt. In den letzten zehn Pflichtspielen gab es nur einen Sieg. Der Österreicher Canadi, der den Club erst im Sommer übernommen hatte, war nach einem teilweise desolaten Auftritt des Club beim 1:3 in Bochum am 5. November entlassen worden.