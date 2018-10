1. FC Köln und Holstein Kiel trennen sich 1:1

Kiel Trainer Markus Anfang hat mit Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln einen Erfolg bei seinem Ex-Klub Holstein Kiel verpasst. Die Rheinländer musste sich bei den Norddeutschen mit einem 1:1 (0:1) begnügen.

Torjäger Simon Terodde (41., Foulelfmeter) hatte die Kölner mit seinem 13. Saisontreffer bei den Schleswig-Holsteinern in Führung gebracht. Vorausgegangen war eine Foulspiel am Ex-Kieler Dominick Drexler durch Dominik Schmidt. Heinz Mörschel (88.) sicherte Kiel den Punkt.

Für den 44-jährige Anfang war es ein besonderes Spiel, denn in der vergangenen Saison hatte er die Störche auf Platz drei in der 2. Liga und damit in die Relegation gegen Bundesligist VfL Wolfsburg (1:3 und 0:1) gebracht. Zuvor hatte der Fußballlehrer die Kieler aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga geführt. Der Durchmarsch in Liga eins wurde dann knapp verfehlt.