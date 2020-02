1:0-Sieg in Sandhausen : Heidenheim bleibt oben dran

Heidenheims Torschütze Tim Kleindienst (l) jubelt mit Jonas Föhrenbach über das Tor zum 1:0. Foto: dpa/Uwe Anspach

Sandhausen Der 1. FC Heidenheim bleibt in der 2. Bundesliga oben dran. Das Team von Trainer Frank Schmidt gewann am 21. Spieltages beim SV Sandhausen 1:0 und rückte bis auf einen Zähler an den drittplatzierten VfB Stuttgart heran.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 1. FC Heidenheim hat sich im Kampf um Relegationsplatz drei in der 2. Bundesliga zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann am 21. Spieltag beim SV Sandhausen 1:0 (1:0) und verkürzte als Tabellenvierter den Rückstand auf den drittplatzierten VfB Stuttgart vorerst auf einen Zähler.

Tim Kleindienst (16.) sorgte mit seinem achten Saisontreffer für Heidenheims ersten Sieg nach der Winterpause und für Sandhausens erste Heimniederlage seit dem zweiten Spieltag. Der SVS, der in der laufenden Saison zuvor nur gegen Osnabrück am 2. August (0:1) am heimischen Hardtwald verloren hatte, hat aber noch ein Polster von sieben Punkten auf Relegationsrang 16.

Vor 4726 Zuschauern schloss Kleindienst einen starken Konter der Gäste zur Führung ab. Es war das erste Tor der Heidenheimer nach dem Jahreswechsel, zuvor hatte es ein 0:3 beim VfB Stuttgart und ein 0:0 gegen Schlusslicht Dresden gegeben.

Sandhausen wehrte sich nach Kräften gegen die drohende Heimpleite, ließ aber in einem Spiel mit nur wenigen sehenswerten Szenen die nötige Durchschlagskraft vermissen.

Statistik:

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Paqarada - Linsmayer, Paurevic (58. Frey) - Türpitz (58. Gislason), Engels (83. Kister) - Behrens, Bouhaddouz. - Trainer: Koschinat

Heidenheim: Kevin Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Griesbeck, Dorsch (90. Beermann), Theuerkauf - Leipertz (75. Thomalla), Mohr (89. Schnatterer) - Kleindienst. - Trainer: Schmidt

Schiedsrichter: Nicolas Winter (Freckenfeld)

Tor: 0:1 Kleindienst (16.)

Zuschauer: 4726

Beste Spieler: Schirow, Linsmayer - Dorsch, Kleindienst

Gelbe Karten: Engels (3), Gislason - Hüsing (3), Dorsch (4)

Torschüsse: 16:9

Ecken: 7:8

Ballbesitz: 55:45 %

Zweikämpfe: 149:154

(sid/old)