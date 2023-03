1. FC Heidenheim Ein Underdog träumt von der Bundesliga

„Es wäre überragend, wenn wir es schaffen würden, in der derzeitigen Konstellation in die letzten drei Spieltage zu gehen. Dann hätten wir eine realistische Chance, um die vorderen Plätze zu spielen“, sagte der 49-Jährige. Zwei Punkte liegt sein Team hinter dem zweitplatzierten Hamburger SV, Darmstadt ist sechs Zähler entfernt. „Uns erwartet also ein extrem spannendes Duell, nach dem sich zeigen wird, in welche Richtung die Saison für beide Teams gehen wird“, sagte Schmidt, der seit 2007 im Amt ist.