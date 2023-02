Zur Verbesserung Was sich der Fußball von anderen Sportarten abgucken könnte

Im Kampf um TV-Rechte, Werbepartner und Fan-Interesse ist der Profisport permanent gefragt, das eigene Produkt zu hinterfragen. Ist das Spiel noch in seinem Wesen up to date? Und in seinen Werten? Brauchen wir bessere Regeln? Eine bessere Show? Innovationen? So manche Verbesserung, die der Fußball vertragen könnte, findet er bereits umgesetzt bei anderen Sportarten. Unsere Sportredaktion hat neun Beispiele zusammengetragen, die zeigen, dass der Blick über den Tellerrand den Fußball weiterbringen kann.