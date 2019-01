Finanzielle Nöte: Wuppertaler SV kündigt "umfassende Sparmaßnahmen" an

Wuppertal Der frühere Fußball-Bundesligist Wuppertaler SV steckt offenbar in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Wie der Viertligist mitteilte, werde man "umfassende Sparmaßnahmen umsetzen, um die laufende Saison und die weitere Zukunft des Vereins zu sichern."

Vorstand und Verwaltungsrat des WSV, der zwischen 1972 und 1975 im Oberhaus vertreten war, sprachen weiter von einem "finanziell und zeitlich zu ambitioniertem Konzept", mittels dessen der Verein spätestens 2020 in die 3. Liga zurückkehren wollte. Unter anderem der Zuschauerzuspruch in der laufenden Spielzeit sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, in den bisherigen zehn Heimspielen kamen im Schnitt rund 2600 Zuschauer ins Stadion am Zoo.