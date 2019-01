Traditionsklub steckt in finanziellen Nöten: Wuppertaler SV startet Crowdfunding-Aktion

Traditionsklub steckt in finanziellen Nöten

Düsseldorf Der Wuppertaler SV kämpft gegen den finanziellen Kollaps. Dem Traditionsklub droht die Insolvenz. Nun bittet der Regionalligist seine Fans um Hilfe. Für jede Spende gibt es eine Prämie.

Der Wuppertaler SV steckt in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Innerhalb kürzester Zeit muss der Klub 260.000 Euro aufbringen. Ansonsten droht die Insolvenz. Die Lage ist ernst.

Unter dem Motto: „Alles oder nichts. Dein Euro für den WSV“ hat der Klub am Mittwochabend eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Fans können den klammen Klub nun finanziell unterstützen. „Unser Verein steht am Scheideweg und braucht jegliche Unterstützung! Wir müssen ganz Deutschland zeigen, dass Tradition nicht sterben darf“, heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins. Bei der Crowdfunding-Aktion können Unterstützer einen beliebigen Betrag spenden. Jeder Euro zählt - und wird prämiert. Für einen Euro gibt es beispielsweise ein WSV-Teelicht, für zehn Euro einen WSV-Ball und für 50 Euro erhält man eine Führung durch das Stadion am Zoo.