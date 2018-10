Worms: Fan schlägt Trainer nieder

Spiel in Worms : Fan stürmt Platz und schlägt Trainer

Worms Bei einem Fußball-Regionalliga-Spiel in Worms hat es am Samstag einen unschönen Zwischenfall gegeben. Ein Fan stürmte den Platz und griff den Wormser Trainer an. Das Spiel musste unterbrochen werden.

Ein Fan des Fußball-Regionalligisten Wormatia Worms hat im Heimspiel gegen den FK Pirmasens (1:1) für einen Eklat gesorgt. Der Anhänger kletterte nach dem späten Ausgleich über den Zaun, stürmte auf FKP-Trainer Peter Tretter zu und schlug diesem gegen den Kopf. Die Begegnung wurde daraufhin unterbrochen, danach aber unter Protest der Gäste zu Ende geführt.

"Der Fan ist an den Ordnern vorbei und auf Peter drauf gesprungen. Peter hat einen leichten Kratzer, er hat einen Schlag auf den Kopf bekommen. Er war kurz benommen, hat sich aber wieder gefangen. Das war auch der Schock", sagte Co-Trainer Jens Schaufler in einem von Pirmasens bei Facebook veröffentlichten Video.

