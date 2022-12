WM-Erfolg Marrokkos gegen Spanien Sie feiern nicht nur den Fußball

Den endgültigen Boykott der Fußballweltmeisterschaft in Katar haben die Deutschen wohl vor knapp einer Woche beschlossen. Seit dem blamablen Ausscheiden der Nationalelf in der Vorrunde am vergangenen Donnerstag sind vermutlich auch bei den letzten Verfechtern dieses umstrittenenen Turniers die Bildschirme zu den Anstoßzeiten schwarz geblieben. Kein Wunder also, dass viele irritierte, was am späten Dienstagabend in einigen Städten los war: Autokorsos, Dauer-Hupen, Jubel, Böller und Bengalos – aber warum eigentlich? Das werden sich Passanten von Dortmund bis Düsseldorf gefragt haben, wo Ordnungsamt und Polizei teils sogar Straßen sperrten.