1:0 gegen Südkorea : Vereinigte Arabische Emirate wahren WM-Chance

Ein Werbedisplay für die Fifa-WM in Doha. (Symbol) Foto: dpa/Christian Charisius

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Chance auf ihre Teilnahme an der Fußball-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) gewahrt. Das Team um den argentinischen Cheftrainer Rodolfo Arruabarrena schlug am letzten Spieltag der asiatischen Qualifikationsgruppe A in Dubai Südkorea 1:0 (0:0).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für den Gruppendritten geht es Mitte Juni gegen Australien um das erstes WM-Ticket seit 1990.

Bei den Gästen stand Offensivspieler Jae-Sung Lee von Bundesligist FSV Mainz 05 90 Minuten auf dem Platz. Das Team des portugiesischen Trainers Paulo Bento hatte sich ebenso wie der Iran, Japan und Saudi-Arabien bereits zuvor für die Endrunde qualifiziert.

Dem Irak reichte ein 1:1 (1:1) gegen Syrien in Dubai nicht, um noch Rang drei zu erobern. Damit muss der Verband weiter auf seine zweite WM-Teilnahme nach 1986 warten.

(ako/sid)