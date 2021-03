WM-Qualifikation : Russland stoppt Sloweniens Erfolgsserie

Köln Russland hat Sloweniens Erfolgsserie gestoppt. Nach neun Spielen ohne Niederlage und dem überraschenden 1:0-Sieg gegen Vize-Weltmeister Kroatien zum Auftakt der WM-Qualifikation unterlagen die Slowenen in Sotschi 1:2 (1:2).

Auch die Serie von Torhüter Jan Oblak ohne Gegentor endete nach 664 Minuten. Artjom Dsjuba brachte die Russen in der 26. Minute in Führung und erhöhte neun Minuten später. Josip Ilicic gelang nur noch der Anschlusstreffer (36.). Russland übernahm in der Gruppe H mit sechs Punkten die Tabellenführung.