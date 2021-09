WM-Quali kompakt : Italiens EM-Helden patzen – Spanien verliert nach 28 Jahren

Düsseldorf Europameister Italien hat in der WM-Qualifikation einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen – einen schwächeren Tag erwischte gar Spanien. Belgien hingegen war souverän.

Italiens EM-Helden haben 53 Tage nach dem Triumph in Wembley überraschend in der WM-Qualifikation gepatzt, aber dennoch den Weltrekord von 35 ungeschlagenen Partien in Serie eingestellt. Das Team von Coach Roberto Mancini kam gegen Bulgarien im ersten Auftritt seit dem Titelgewinn nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Der unterlegene EM-Finalist England gewann in Ungarn dagegen 4:0 (0:0), Spanien verlor in Schweden erstmals seit 1993 ein WM-Qualifikationsspiel.