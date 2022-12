Historische WM-Premiere So reagiert das Netz auf den Einsatz von Schiedsrichterin Frappart

Beim Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica schrieb Stéphanie Frappart Fußball-Geschichte. Als erste Schiedsrichterin in der Geschichte des Männer-Fußballs leitete die 38-Jährige am 1. Dezember in Katar ein WM-Spiel. Um 20 Uhr deutscher Zeit pfiff die Französin das Spiel an. In sozialen Medien wie Twitter wurde über den Einsatz einer Frau diskutiert. Es gab viel Lob für ihren Einsatz und ihre Leistung. Doch es waren auch negative Kommentar dabei. Ihre Entscheidungen in den ersten Spielminuten wurden teils kritisch kommentiert.