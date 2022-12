WM-Kolumne An Stars wie Messi kann ein Team wachsen

Ich muss in beiden Fällen aber auch den Trainern Lionel Scaloni und Didier Deschamps ein großes Lob aussprechen. Es ist toll, solche wunderbaren Spieler zu haben, doch muss man um sie herum auch das Team so aufbauen, dass sie funktionieren. Ich kenne das von früher bei Borussia Mönchengladbach. Wir hatten Günter Netzer. Jeder in der Mannschaft wusste, dass er für Günter mitlaufen muss, weil er unsere Mannschaft besser gemacht hat. So war es auch 1974 in der deutschen Mannschaft mit Franz Beckenbauer. Und so ist es bei Messi, Mbappé sowie Ronaldo in Portugal und Neymar in Brasilien, sie sind ebenfalls herausragende Spieler.