Am 10. November wird Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die WM 2022 in Katar bekannt gegeben. An den Weltverband FIFA musste der DFB bereits eine vorläufige Liste mit mehr als 40 Spielern abgeben. Folgende Spieler sollen nach übereinstimmenden Medienberichten auf der besagten WM-Liste stehen.