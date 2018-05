WM-Kader 2018: Joachim Löw nominiert Manuel Neuer und Nils Petersen - Mario Götze fehlt

Dortmund Mit der Berufung von Nils Petersen sorgt Joachim Löw für eine WM-Überraschung. Auch Manuel Neuer, Ilkay Gündogan und Mesut Özil sind dabei - Rio-Held Mario Götze dagegen nicht.

Here it is! 📋 The provisional #DieMannschaft squad for the 2018 #WorldCup ! 🇩🇪🏆 #ZSMMN pic.twitter.com/7HxNQaeU8s

Vor der WM stehen zudem noch zwei Länderspiele gegen Österreich in Klagenfurt (2. Juni) und Saudi-Arabien in Leverkusen (8. Juni) an. Die Mannschaft bricht am 12. Juni von Frankfurt/Main aus nach Russland auf, wo sie in Watutinki nahe Moskau ihr Quartier beziehen wird. Am 17. Juni startet sie in Moskau gegen Mexiko ins Turnier, weitere Gruppengegner sind Schweden (23. Juni in Sotschi) und Südkorea (27./Kasan).