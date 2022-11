Winfried Schäfer im Interview „Es ist nicht Sache der Spieler, während der WM Protest zu äußern“

Schäfer Als Trainer aus dem Ausland ist man sicherlich privilegiert. Aber ich war während meiner Trainerlaufbahn in vielen Ländern und habe verschiedenste Kulturen erlebt. Wenn man in ein Land kommt, muss man die Kultur des Landes annehmen, das ist für mich die Basis, das habe ich bei meinen Stationen immer gemacht. Es ist in Katar zum Beispiel nun mal so, dass man in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken darf. So etwas muss man akzeptieren. Natürlich gibt dennoch viele Themen, über die nachgedacht werden kann und muss. Der Fußball kann da auch viel bewegen. Denken Sie nur an Borussia Mönchengladbachs enge Beziehung zu Israel.