WM-Kolumne Berti Vogts In der Viererkette fehlte jede Ordnung

Ich bin erschrocken über das, was ich von der deutschen Nationalmannschaft im Spiel gegen Japan gesehen habe. Es war eine verdiente Niederlage. Und zwar nicht nur wegen der letzten 30 Minuten, in denen das Spiel gekippt ist. Die Leistung war über 90 Minuten nicht in Ordnung. Schon in der ersten Halbzeit gab es zu viele Ballverluste und Abstimmungsschwierigkeiten, da dürfen wir uns nichts vormachen. So darf eine deutsche Mannschaft nicht auftreten.