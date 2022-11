WM-Feiern in Südamerika Hoffnung auf ein Sommermärchen

In Rio de Janeiro ist an der Copacabana sogar ein großes Fanfest geplant, zumindest wenn die Selecao spielt. In Brasilien wie in Argentinien wird in den Medien zwar auch über Themen wie Homophobie oder Wüstentemperaturen berichtet, die Debatte hat aber bei weitem nicht das Ausmaß wie in Deutschland. Ein Boykott ist kein Thema. Das liegt vielleicht auch daran, dass ganz Argentinien endlich wieder Weltmeister werden will und Lionel Messi die Krönung seiner Karriere wünscht – auch wenn es gleich im ersten Spiel einen überraschenden Rückschlag gegen Saudi-Arabien gab. Außerdem wollen die Argentinier gemeinsam mit Uruguay, Paraguay und Chile die WM 2030 ausrichten, da kommt Kritik an der Fifa nicht so gut an.