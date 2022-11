TV-Kritik Viel Binden-Diskussion und wenig Taktik bei der ARD

Es geht nicht mehr nur um Fußball. Das ist jedenfalls der Eindruck, der sich aufdrängt, wenn man sich die Berichterstattung in ARD und ZDF in den letzten 14 Tagen anschaut. Die viel beachteten Dokumentationen von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger im Ersten oder von ZDF-Journalist Jochen Breyer waren sehenswert, förderten beispielsweise unfassbare Äußerungen der Verantwortlichen der WM in Katar zu Tage.