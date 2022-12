„Einige über ihrem Zenit“ Das sagen Experten zum WM-Aus der deutschen Mannschaft

Dietmar Hamann (Ex-Nationalspieler, bei Sky): „Ich halte es für ausgeschlossen, dass wir mit dem Trainer weitermachen können. Wir haben nach diesem Debakel nur 18 Monate Zeit, das war ja jämmerlich. Wenn Flick denkt, er habe nicht die richtigen Spieler - dann hätte er den Job nicht machen sollen. Bei anderen Nationen wie Mexiko oder Belgien sieht man, was Verantwortung heißt. Wenn man sieht, wie sich die Mannschaft verkauft hat und dann mit vier Punkten ausscheidet, dann ist das einfach ungenügend. Ich habe keine Mannschaft auf dem Platz gesehen. Costa Rica hat in den ersten beiden Spielen einmal aufs Tor geschossen, und wir haben die aussehen lassen wie Brasilien. In der Mannschaft macht jeder das, was er will. Wenn ich einige Kommentare der Verantwortlichen höre, muss ich sagen, Verantwortung sieht anders aus.“