Mythos als Turniermannschaft verloren Was das Aus in Katar über Deutschland verrät

Es ist also von Belang, wenn es nun in vielen Analysen heißt, das deutsche Team habe zu wenig Effizienz gezeigt. Unzählige Torchancen gingen knapp daneben, Ecken wurden erspielt, aber nicht verwandelt, der Ball war im Besitz der Mannschaft, aber ging zu selten rein. Und so heißt es am Tag danach, Deutschland habe den Anschluss an die Weltspitze verloren, sei nur noch graues Mittelmaß. Wer denkt da nicht an den Exportweltmeister, der gerade die Folgen seiner Abhängigkeiten zu Russland und China nur schwer in den Griff bekommt. An ein alterndes Industrieland, dem die Fachkräfte fehlen, das sich beim Gegensteuern aber schwertut und sich in ideologische Debatten verstrickt. An eine Tüftlernation, die akribisch Müll trennt und Hafermilch in den Kaffee kippt, aber sich schwertut, die Energiewende zu wuppen. Durch den Bau von Windrädern, Solaranlagen, Elektrozapfsäulen, die jetzt genehmigt werden müssten. Nicht in 18 Monaten. Vielleicht.