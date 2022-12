Bierhoff, Ausbildung und Co. Das sind die Baustellen beim DFB nach dem WM-Aus

Es war schon irgendwie bezeichnend, dass sich der DFB-Präsident und der Bundestrainer widersprachen. Während Bernd Neuendorf am Freitag vor dem Abflug aus Doha nach dem peinlichen frühen WM-Aus um Zeit in der Fehleranalyse bat, sprach Hansi Flick bereits am Donnerstagabend von einer „sehr, sehr schnellen“ Aufarbeitung. Klar, beide Blickwinkel sind verständlich. Man will auf der einen Seite nichts über den Zaun brechen, auf der anderen Seite weiß man darum, dass in nur 18 Monaten die Heim-Europameisterschaft ausgetragen wird. Keine einfache Gemengelage nach der auf vielen Ebenen blamablen Weltmeisterschaft in Katar. Und dennoch zeugt es davon, was beim Deutschen Fußball-Bund alles im Argen liegt. Eine klare Linie ist schon lange nicht mehr zu erkennen. Diese Probleme muss der DFB nun angehen.