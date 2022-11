WM-Auftakt am Wochenende : Fußball als Familiendebatte

Das große Sammeln geht auch in diesem Jahr los – mit dem Panini-Stickeralbum zur WM in Katar. Foto: dpa/Marijan Murat

Meinung Soll man mit Kindern über Menschenrechte in Katar sprechen? Panini-Sammel-Alben zum Politikum erklären? Oder sollten Eltern den Jüngsten einfach die Freude am Sport lassen? Eindeutige Antworten sind schwierig.

Wenn der Ball beim ersten Spiel der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft am Wochenende über den Rasen rollt, ist es in Deutschland gerade Sonntagnachmittag, eine klassische Familienzeit. Zwar ist es (noch) nicht die deutsche Nationalmannschaft, sondern die des Gastgebers Katar, die zum Auftakt gegen Ecuador antritt. Bilder und Berichte davon werden dennoch über diverse Bildschirme flimmern, Gespräche an Glühweinständen stattfinden, Tippwetten abgegeben. Und in vielen heimischen Wohnzimmern wird es – spätestens zum Spiel der Nationalelf am Dienstag – um die eine entscheidende Frage gehen: einschalten oder nicht?