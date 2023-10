Wo bleibt die Kritik des DFB? Zeit für Protest gegen eine WM in Saudi-Arabien läuft Dienstag aus

Wer nun mit einem Blick auf die Weltkarte abgleicht, in welchen Ländern die kommenden Turniere ausgetragen werden, wird schnell merken, dass die Möglichkeiten für 2034 begrenzt sind. Die nächste WM findet in Kanada, den USA und Mexiko statt (alle Fußballverband Concacaf), Anfang Oktober gab die Fifa bekannt, dass die Jubiläums-Weltmeisterschaft 2030 mit drei Spielen in Uruguay, Argentinien und Paraguay (alle Conmebol) starten wird und dann in Marokko (Caf), Spanien und Portugal (beide Uefa) zu Ende gespielt wird. So bleiben für das Turnier in elf Jahren lediglich Länder des asiatischen (AFC) und ozeanischen (OFC) Fußballverbandes in der Verlosung.