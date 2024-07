Kritik von Menschenrechtsorganisationen Saudi-Arabien übergibt WM-Unterlagen an die FIFA

Der Deutsche Fußball-Bund hatte nicht ausgeschlossen, für die Vergabe an Saudi-Arabien zu stimmen. „Wir schauen uns das mit der UEFA an und werden uns darüber verständigen, wie wir uns innerhalb der FIFA zu dieser Kandidatur verhalten“, hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf Ende Juni dem „Spiegel“ gesagt. „Die FIFA-Statuten sehen vor, dass man sich auch zum Thema Menschenrechte und Ähnliches verhalten muss. Wir werden bis dahin nicht die Hände in den Schoß legen.“ Neuendorf gehört dem FIFA-Council als Vertreter der Europäischen Fußball-Union UEFA an.