WM 2030 : Spanien und Portugal prüfen gemeinsame Bewerbung

Madrid Die Fußball-WM 2030 könnte auf der iberischen Halbinsel statt finden. Portugal und Spanien haben Interesse an der Ausrichtung des Turniers bekundet.

Spanien und Portugal arbeiten an einer gemeinsamen Bewerbung um die Fußball-WM 2030. Das kündigten die beiden Verbände RFEF und FPF am Samstag an. Nach einer Reihe von Treffen habe man beschlossen, "einen umfangreichen Analyseprozess zur Möglichkeit einer gemeinsamen Bewerbung für die WM 2030 zu beginnen".