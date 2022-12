Jubeln am Rande der Stadt Wie Katars Gastarbeiter die WM erleben

Rahman und Hassan, seit fünf Jahren im Emirat, sprechen ganz nüchtern über Katar. Aus ihren Worten ist weder Groll noch Zuneigung herauszuhören. „Das hier ist ein Land im Nahen Osten. Du kannst es nicht mit Europa vergleichen“, sagt Hassan. Und er fügt noch etwas hinzu, das viele Arbeitsmigranten hier sagen: „In Katar ist es besser als in Saudi-Arabien oder in den Emiraten.“ Gerade in Saudi-Arabien, dem möglichen Gastgeber der WM 2030, „sind die Regeln viel strikter.“ Dort gilt zum Beispiel immer noch das in Katar offiziell abgeschaffte Kafala-System, das Migranten an einen einheimischen Sponsor bindet.