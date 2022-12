Nach Debakeln von Japan und Spanien Warum bei dieser WM schon so viele Elfmeter verschossen wurden

So oder so ähnlich sahen auch die Abläufe von mehreren anderen Feldspielern bei dieser WM aus, die ebenfalls ihre Elfmeter vergaben oder nur mit etwas Glück verwandelten. Kleine Trippelschritte, immer wieder kurze Wackler beim Anlaufen und der Versuch, den Torwart in die Irre zu führen. Auch Polens Weltklasse-Stürmer Robert Lewandowski trat so zu seinem Elfmeter gegen Frankreich an, baute beim Anlauf sogar noch einen kleinen Hüpfer ein, vergab ebenfalls kläglich und hatte am Ende nur das Glück, dass Frankreichs Torwart Hugo Lloris sich einen Tick zu früh bewegt hatte, weshalb der Elfmeter wiederholt wurde. Solch einen laschen Schuss hätte Lloris aber auch locker ohne Vorsprung gehalten.