Gewinner & Verlierer Füllkrug ist mehr als ein Lückenfüller

Niclas Füllkrug 20 Minuten reichten, um gefühlt eine gesamte Fußball-Nation wach zu küssen. Zweifellos hat der Stürmer von Werder Bremen mit seinem Kurzeinsatz gegen die Spanier bewiesen, dass er mehr als nur ein Lückenfüller in der üppig und namhaft besetzen DFB-Offensive sein kann. Körperliche Präsenz, Wille, Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen – alles Attribute, die in den vergangenen Länderspielen so schmerzlich vermisst wurden, warf der 29-Jährige in die Waagschale und belohnte sich in der 83. Minute mit dem Ausgleichstreffer, als er Jamal Musiala den Ball abluchste und ihn wuchtig in die Maschen drosch. Schwer vorzustellen, dass Bundestrainer Hansi Flick auf den Spätberufenen im entscheidenden Gruppenspiel gegen Costa Rica verzichten will, zumal die bisherigen Kandidaten in der Sturmspitze, namentlich Kai Havertz und Thomas Müller, aktuell nicht wirklich Torgefahr ausstrahlen.