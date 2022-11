Ronaldo oder Fernandes? Diskussionen um Portugals Führungstor gegen Uruguay

Diskutiert wurde über das Tor auch in der ARD. „Das war nicht sein Tor, da kann er sich auch mal für seinen Kollegen freuen. Bei ihm wirkt es immer so, dass er beleidigt ist, weil es nicht sein Tor ist. Da muss er aber sagen: Hey Kollege, überragende Flanke, dein Tor, Glückwunsch, wunderbar. Und dazu ist er nicht in der Lage, das ist ein bisschen schade“, sagte Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. Sami Khedira nahm dagegen seinen ehemaligen Real-Teamkollegen in Schutz: „Er kämpft um jedes einzelne Tor. Da ist sein Ego. Das hat ihn auch wahrscheinlich da hingebracht, wo er ist. Es ist Fernandes' Tor. Und irgendwo im tiefsten Inneren weiß das Cristiano auch. Aber er gibt eben kein Tor ab.“