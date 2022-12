Tragischer Vorfall Fifa gedenkt verstorbenem US-Sportjournalisten mit Blumen und Kerze

Vor ein paar Tagen hatte Wahl noch mit einer goldenen Miniatur des WM-Pokals in der Hand neben Altstar Ronaldo in die Kamera gelächelt. Gemeinsam mit anderen Journalisten war der US-Amerikaner bei der Weltmeisterschaft in Katar für die Berichterstattung bei seiner achten WM-Endrunde geehrt worden. Sein Tod in der Nacht zum Samstag schockte die Fußball-Welt.