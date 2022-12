Trainer Regragui führt Marokko zusammen „Warum sollten wir nicht vom WM-Titel träumen?“

Gut drei Monate später sind nicht nur die Kritiker verstummt. Der „Avocado-Kopf“ hat die Marokkaner daheim in Casablanca oder Marrakesch ebenso wie in Paris, Brüssel oder London in Ekstase versetzt. Mit dem ersten afrikanischen Team, das ein WM-Halbfinale erreichte - und noch lange nicht genug hat. „Warum sollten wir nicht vom WM-Titel träumen?“, fragte Regragui vor dem Duell am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) mit Titelverteidiger Frankreich.