Thomas Müller über WM-Aus „Stachel sitzt brutal tief“

Der Profi vom FC Bayern München hatte nach dem Aus bei der WM am vergangenen Donnerstag im Fernsehen bereits eine Art Abschiedsrede auf seine Zeit in der Nationalmannschaft gehalten. Falls das sein letztes Spiel gewesen sein sollte, wolle er sich bei den Anhängern bedanken: „Ich habe es mit Liebe getan, alles Weitere muss ich erst mal sehen.“ Kurz darauf kündigte er aber an, sich zunächst noch mit seiner Frau Lisa und Bundestrainer Hansi Flick beraten zu wollen.