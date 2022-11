WM-Talk bei der RP „Das ist auch ein Grund, warum viele den Fernseher auslassen“

Dass die WM in Katar ein Paradebeispiel dafür ist, dass in der Fußball-Branche aktuell so einiges in die falsche Richtung läuft, darüber waren sich die Experten an diesem Abend schnell einig. Rettig kann deshalb auch den großem Unmut der Fans nachvollziehen. „Katar war der Tropfen, der das emotionale Fass zum Überlaufen gebracht hat, weil niemand versteht, warum eine Weltmeisterschaft dort stattfindet“, sagte der Fußballfunktionär.