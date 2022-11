Nach Schützenhilfe von Costa Rica Wie es Deutschland jetzt ins Achtelfinale schaffen kann

Damit gehen sowohl Japan als auch Costa Rica definitiv mit drei Punkten in den letzten Spieltag am kommenden Donnerstag. Diese Punktzahl kann die DFB-Elf selbst bei einer Niederlage gegen Spanien am Sonntagabend noch erreichen. Voraussetzung für ein Weiterkommen ist in den meisten Fällen ein Sieg am letzten Spieltag gegen Costa Rica. Sofern Spanien dann Japan schlägt, käme es aufs Torverhältnis zwischen Deutschland, Costa Rica und den Japanern an.