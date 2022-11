Katarische Kehrtwende? Symbol-Diskussionen sorgen weiter für Wirbel

Wann endet das absurde Theater um die „One Love“-Binde? Was wird aus Katars fragwürdigem Umgang mit Regenbogen-Symbolen rund um die Stadien? Wie ernst meint es die Fifa mit den neuen Zusagen an den walisischen Verband? Nach nicht einmal einer WM-Woche ist klar: Der Weltverband bekommt in der Wüste genau das Turnier, das zahlreiche Stimmen so vorhergesagt hatten.