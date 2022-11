DFB-Team gegen Spanien unter Druck So wäre das deutsche WM-Aus schon am Sonntag besiegelt

Angesichts dieser Rechenspiele dürfte klar sein, dass auch vom Spiel zwischen Japan und Costa Rica eine Menge für die deutsche Mannschaft abhängt. Immer vorausgesetzt, dass das DFB-Team gegen Spanien nicht verliert. Die Statistik gegen den Weltmeister von 2010 und dreifachen Europameister ist dabei wenig erbaulich. Die Iberer sind die einzige große Fußball-Nation, gegen die die DFB-Auwahl in diesem Jahrtausend kein Pflichtspiel gewinnen konnte. Der letzte Sieg liegt mehr als 34 Jahre zurück. Bei der Heim-Europameisterschaft 1988 traf Rudi Völler beim 2:0 im Münchner Olympiastadion in der Gruppenphase doppelt. Immerhin: Die deutsche WM-Bilanz gegen Spanien ist positiv. Vor dem Remis 1994 in Chicago und der Halbfinal-Niederlage 2010 in Durban gab es zwei Siege.