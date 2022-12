Erste Schiedsrichterin bei Männer-WM So hat sich Frappart beim deutschen WM-Aus geschlagen

21 Minuten zuvor hatte die Französin mit dem Anpfiff des entscheidenden Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica Fußball-Geschichte geschrieben. Nach langer Wartezeit durfte am vorletzten Tag der WM-Vorrunde in Katar endlich eine der drei nominierten Frauen pfeifen. Ihre Premiere, die Frapparts frühere deutsche Kollegin Bibiana Steinhaus-Webb als „Meilenstein in der Geschichte der Schiedsrichterinnen“ würdigte, gelang fehlerfrei. Dass die DFB-Elf nach dem 4:2 (1:0) ausschied, lag nicht an der 38-Jährigen.