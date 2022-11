Knapper Erfolg gegen Kamerun Ex-Borusse Embolo schießt Schweiz zum Auftaktsieg

Der frühere Schalker und Gladbacher traf am Donnerstag in der 48. Minute und avancierte in einer über weite Strecken zähen Partie vor 39 089 Zuschauern im Al-Dschanub Stadion somit zum Matchwinner. „Ich bin extrem stolz, dass sich der Traum vom ersten WM-Tor erfüllt hat. Nach so langer Zeit und so viel Gerede. Ich bin stolz für meine Familie“, sagte der Stürmer vom französischen Erstligisten AS Monaco.