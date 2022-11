Elfmeter „eine Sauerei“ Ronaldo schreibt Geschichte, Portugal schlägt Ghana

Cristiano Ronaldo zitterte nach seinem WM-Rekord an der Seitenlinie mit, nach seiner Auswechslung brüllte der Superstar Kommandos, er fuchtelte mit den Armen - und er wurde spät erlöst. Nach einer packenden und wilden Schlussphase ist Ronaldo mit Portugal erfolgreich in seinen wohl letzten Anlauf auf den Titel gestartet, nachdem der Altmeister zuvor Geschichte geschrieben hatte. Die Seleccao feierte zum Turnierauftakt ein verdientes 3:2 (0:0) gegen Ghana, damit hat sich Portugal in der Gruppe H gleich die Pole Position fürs Achtelfinale gesichert.