Abschied oder EM? Modrics Zukunft nach WM-Enttäuschung offen

„Er ist 37, was das Alter angeht, ist es realistisch“, sagte Kroos mit Blick auf die EM bei MagentaTV. Modric achte „extrem auf sich. Es geht auch immer darum, wie man physisch drauf ist. Da ist er unfassbar. Er ist für junge Spieler ein gutes Vorbild“. Etwa für all jene, die demnächst in die großen Fußstapfen von Modric und Co. treten sollen.